الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

الذهب
الذهب

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 18 من قبل المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم، وذلك رغم الانخفاض الحذر الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية بفعل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازي نتيجة الضربات الأمنية المتعددة في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

يرغب الكثيرين من المواطنين الراغبين في شراء شبكة زواج في معرفة أسعار الذهب اليوم عيار 18 حيث أعلنت بعض منصات الذهب وقف تداول تسعير الذهب لحين وقف التلاعب في الأسعار من قبل التجار الجشعين وفيما يلي سعر الذهب اليوم التقريبي وفقا لأخر تسعير تم نشره عبر المنصات الإلكترونية:-

  • سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 4171 جنيه اليوم الأحد 11 فبراير.
  • سجل  سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 3650 جنيه اليوم الأحد 11 فبراير.
  • سجل  سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 3129 جنيه اليوم الأحد 11 فبراير.
  • سجل  سعر جرام الذهب من عيار 12 نحو 1714 جنيه اليوم الأحد 11 فبراير.
  • سجل  سعر جرام الذهب من عيار 14 نحو 2400 جنيه اليوم الأحد 11 فبراير.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

سعر جنيه الذهب في مصر 

سجل سعر جنيه الذهب من عيار 21 في مصر اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 خلال منتصف بداية التعاملات في الصاغة المصرية نحو 29200 جنيه وذلك عقب التراجع الذي حدث خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو ألفين جنيه، وذلك بفعل تراجع قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازي نتيجة الضربات الأمنية المتعددة في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار السبائك الذهبية 

  • سعر السبيكة الذهبية وزن 1 جرام 3783 جنيه بدون مصنعية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 2.5 جرام 9460 جنيه بدون مصنعية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 5 جرام 18915 جنيه بدون مصنعية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 10 جرام 37830 جنيه بدون مصنعية.
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تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

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أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.. سعر سبيكة الذهب 50 جرام

  • سعر السبيكة الذهبية وزن 20 جرام 75560 جنيه بدون مصنعية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 31.1 جرام 117560 جنيه بدون مصنعية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 50 جرام 189150 جنيه بدون مصنعية.
  • سعر السبيكة الذهبية وزن 100 جرام 378300 جنيه بدون مصنعية.

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