الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

الذهب
الذهب

سعر الذهب يشهد حالة من الاستقرار إلى حد ما في معاملاته في السوق المصري، بعد الارتفاعات الهائلة التي شهدها على مدار الأسابيع الماضية بشكل مفاجىء.

نرصد في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق آخر معاملات في السوق المصري.
 

سعر الذهب في مصر اليوم 
 

استقر سعر الذهب عيار 24 عند  4229 جنيها.
 

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3600 جنيه.
 

سعر سعر الذهب عيار 18 بلغ 3171 جنيهًا.
 

سعر الذهب للبيع والشراء 

سجل سعر الذهب عيار 14 ليبلغ 2400 جنيه.

سعر الذهب عيار 10 بلغ 1714 جنيها. 

بلغ سعر الجنيه الذهب 28800 جنيه.

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سعر الذهب بالدولار 

سعر الذهب العالمي استقر عند 2024 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي. 
بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 5  جرامات  342.98 دولار أمريكي. 
بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات 678.26 دولار أمريكي. 
بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام  6734.29 دولار أمريكي. 
 ويسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري  30.8272 جنيه للشراء 30.9586 جنيه للبيع.
 

سعر الذهب بالمصنعية  

تتحدد قيمة المصنعية وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه ولكن بشكل عام فانها لا تخرج عن الإطار التالي حيث يتم حساب المصنعية بقيمة أعلى كلما قل العيار فعيار ١٨ أكثر في المصنعية من عيار ٢١، والأخير اعلى في المصنعية من الذهب عيار ٢٤.

وتبدأ المصنعية من ٦٠ جنيه وقد تصل إلى ٥٠٠ جنيه حسب محل الصائغ الذي يتم الشراء منه، وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية بحيث تبدأ من ٦% وقد تصل إلى ١٠%.

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