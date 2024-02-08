الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 8 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

الذهب
الذهب

عاد سعر الذهب للارتفاع من جديد رغم الانخفاض الحذر، الذي حدث خلال الأيام الماضية عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية  بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

 

ونرصد في التقرير التالي آخر تحديث وصل إليه سعر الذهب اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في مصر مع العلم أن بعض منصات تداول اسعار الذهب أعلنت وقف نشر الأسعار لحين وقف التلاعب في الأسعار من قبل التجار.
 

سعر الذهب اليوم في مصر 

كان اخر تحديث لسعر الذهب عيار 24 بلغ  4171 جنيها.

وبلغ أخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 نحو 3650.

وعادسعر الذهب عيار 18  ليتخطى حاجز ال 3000 جنيه حيث بلغ 3129جنيها.
 

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 14 فقد بلغ  2400 جنيه 

اما سعر الذهب عيار 10 فقد استقر عند 1714 جنيها.

أما سعر الجنيه الذهب فلم يتخطى حاجز الـ 30 ألف جنيه، كما كان من قبل حيث سجل  29200جنيه.

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سعر الذهب بالمصنعية في مصر 

تختلف قيمة المصنعية من محل صائغ لأخر وكذلك من عيار لأخر حيث يتم حساب المصنعية بقيمة أعلى كلما قل العيار الذي يتم شراء المشغولات الذهبية على أساسه، عيار ١٨ أكثر في المصنعية من عيار ٢١.

وتبدأ قيمة المصنعية من ٦٠ جنيها، وقد تصل إلى ٣٠٠ جنيه وفق محل الصائغ الذي يتم التعامل معه، وفي بعض المحافظات يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من ٦% وقد تصل إلى ١٠%.

 

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 2024/1/28


سعر الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

 

سعر الذهب في بالدولار 

وبالنسبة لسعر الذهب في السوق العالمي فاستقر عند 2033 دولار أمريكي 

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي 
سعر سبيكة ذهب وزن 5  جرام  342.98 دولار أمريكي 
سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي 
سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام  6734.29 دولار أمريكي 
 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم  30.8272 جنيه للشراء  و30.9586 جنيه للبيع 

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