استولى على 5 ملايين جنيه.. "مستريح الذهب" بالقليوبية في قبضة الداخلية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في تجارة الذهب.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، من عدد من المواطنين مقيمين بالقليوبية بتضررهم من مالك محل مصوغات ذهبية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كشفت قوات الأمن عن تحصل المتهم على مبالغ مالية بإجمالي 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ولم يرد أصول تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بجريمته، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.