الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل| ضبط 33 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

أعلنت  وزارة الداخلية عن أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 33 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات السوق المصرفي الامن العام جرائم الأموال العامة

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