الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

وزير التموين
وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات مصرية، تهدف إلى إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكل أنماطها وأنواعها.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن هذه الفرص تتميز بمساحات كبيرة، وتبلغ مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة 405 أفدنة موزعة على 8 محافظات، وأنشطة متنوعة تشمل الأنشطة التجارية المتنوعة، إدارية، لوجستية، ترفيهية، تخزينية، اجتماعية، بالإضافة لموقع متميز، تقع الفرص في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وبنية تحتية متكاملة، وتوفر الدولة المصرية مرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتساعد في استخراج التراخيص، وستوفر هذه المشروعات الآلاف من فرص العمل للشباب، مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظات، كما تؤكد الوزارة على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين وتقديم الدعم الكامل لهم.

فوائد الاستثمار فى هذه الفرص

وأكدت الوزارة أن فؤائد الاستثمار في هذه الفرص تتلخص في:

1- عائدات مجزية: تعد هذه المشروعات فرصة استثمارية مميزة لتحقيق عائدات مجزية على المدى الطويل.

2- المساهمة في التنمية: فهذه المشروعات تسهم في تنمية المحافظات وخلق فرص عمل جديدة.

3- تطوير البنية التحتية: وتسهم هذه المشروعات في تطوير البنية التحتية للمحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

4- دعم الاقتصاد: تسهم هذه المشروعات في دعم الاقتصاد وزيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي.

للمزيد:
"التموين" تعلن عن مناقصتين جديدتين لاستيراد القمح والزيوت

الدولة المصرية فرص العمل المستثمرين فوائد الاستثمار

مواد متعلقة

"التموين" تعلن عن مناقصتين جديدتين لاستيراد القمح والزيوت

"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لاستيراد 40 ألف طن زيت خام

«التموين»: تسريع صرف مستحقات المزارعين بعد توريد القمح

التموين: توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلى حتى الآن والمستحقات خلال 48 ساعة

رئيس الدلتا للسكر: توريد 985 ألف طن بنجر وإنتاج 132 ألف طن سكر

استعدادات مكثفة من التموين لشم النسيم.. رنجة بأسعار مخفضة ومراقبة الأسواق لمنع الغش

التموين: 75 ٪ من المخابز السياحية والافرنجية في المنيا خفضت أسعارها

التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح.. والاحتياطى يكفى 3 أشهر

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

بالأسماء.. 5 مصابين في حادث سير بالدقهلية

إيرادات قياسية.. فيلم "السرب" يقترب من 18 مليون جنيه فى أسبوع عرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل لصف الثالث الإعدادي بمدرسة الزمالك الاعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الإبتدائي

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟