"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات مصرية، تهدف إلى إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكل أنماطها وأنواعها.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن هذه الفرص تتميز بمساحات كبيرة، وتبلغ مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة 405 أفدنة موزعة على 8 محافظات، وأنشطة متنوعة تشمل الأنشطة التجارية المتنوعة، إدارية، لوجستية، ترفيهية، تخزينية، اجتماعية، بالإضافة لموقع متميز، تقع الفرص في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وبنية تحتية متكاملة، وتوفر الدولة المصرية مرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتساعد في استخراج التراخيص، وستوفر هذه المشروعات الآلاف من فرص العمل للشباب، مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظات، كما تؤكد الوزارة على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين وتقديم الدعم الكامل لهم.

فوائد الاستثمار فى هذه الفرص

وأكدت الوزارة أن فؤائد الاستثمار في هذه الفرص تتلخص في:

1- عائدات مجزية: تعد هذه المشروعات فرصة استثمارية مميزة لتحقيق عائدات مجزية على المدى الطويل.

2- المساهمة في التنمية: فهذه المشروعات تسهم في تنمية المحافظات وخلق فرص عمل جديدة.

3- تطوير البنية التحتية: وتسهم هذه المشروعات في تطوير البنية التحتية للمحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

4- دعم الاقتصاد: تسهم هذه المشروعات في دعم الاقتصاد وزيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي.

للمزيد:

"التموين" تعلن عن مناقصتين جديدتين لاستيراد القمح والزيوت