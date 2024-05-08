"التموين" تعلن عن مناقصتين جديدتين لاستيراد القمح والزيوت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، عن ممارستين جديدتين لاستيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية، وذلك في إطار خطط الوزارة لتعزيز أرصدة السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين.

تفاصيل مناقصة استيراد القمح

يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن كمية القمح هى 8 ملايين طن قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط، والشحن سيكون من 7 إلى 17 يونيو 2024 أو من 18 إلى 28 يونيو 2024، والسداد سيكون بتسهيلات موردين 270 يوما، وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم العروض، اليوم الأربعاء، 8 مايو 2024، في مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

واقرأ:

توقعات بزيادات ضخمة فى إنتاجية القمح بفضل «الأصناف الموفرة للمياه»

أكبر كميات ممكنة من القمح

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف استلام أكبر كميات ممكنة من القمح هذا العام، حتى لو وصلت إلى 8 ملايين طن، وأن الصوامع والشون والمطاحن جاهزة لاستقبال هذه الكميات. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد 2024، بينما تستهدف استيراد 5.7 مليون طن قمح خلال العام الجاري.

تفاصيل مناقصة استيراد الزيت الخام

وأوضحت الوزارة تفاصيل مناقصة استيراد الزيت الخام، فالكمية، 30 ألف طن زيت صويا خام و 10 آلاف طن عباد خام مستورد، وفترة الوصول من 10 إلى 25 يونيو 2024 ، و من 26 يونيو إلى 10 يوليو 2024، وطرق السداد بتسهيلات موردين 180 يوم، وآخر موعد لتقديم العروض غدًا الخميس، 9 مايو 2024، في مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأكد “المصيلحي” أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت في مصر يصل إلى 5.4 شهر.