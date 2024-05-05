الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استعدادات مكثفة من التموين لشم النسيم.. رنجة بأسعار مخفضة ومراقبة الأسواق لمنع الغش

الرنجة
الرنجة

استعدادًا لأعياد شم النسيم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة شاملة لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشمل توفير كميات كبيرة من الرنجة والأسماك بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، واستمرار فتح المجمعات الاستهلاكية غدًا الإثنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، واستمرار فتح نقاط استلام القمح المحلي من المزارعين خلال أعياد شم النسيم، وتفعيل منظومة الدعم الإلكتروني لصرف السلع التموينية لضمان وصولها للمستحقين وتشكيل غرفة عمليات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لمتابعة الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين، والاستمرار في التعاقد على شراء السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

مراقبة الأسواق

وفي إطار جهودها للحفاظ على حقوق المستهلك، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك اللجان المشكلة لمراقبة الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة، كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية كافة منتجات السلع الغذائية والسلع المدعمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وزارة التموين والتجارة الداخلية لأعياد شم النسيم توفير السلع الغذائية الرنجة المجمعات الاستهلاكية تشغيل المخابز لتوفير الخبز البلدى الخبز البلدي المدعم صرف السلع التموينية

مواد متعلقة

التموين: 75 ٪ من المخابز السياحية والافرنجية في المنيا خفضت أسعارها

التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح.. والاحتياطى يكفى 3 أشهر

رفع درجة الاستعداد بتموين القاهرة لاستقبال احتفالات شم النسيم

التموين: توريد 1.3 مليون طن قمح للشون والصوامع بالمحافظات منذ بداية الموسم

ارتفاع توريد القمح للشون والصوامع الحكومية إلى 1.3 مليون طن حتى اليوم

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

إطلاق وتشغيل أول بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجارى للشركات والمنشآت

وزير التموين لـ"الدستور": جاهزون لاستلام أكبر كميات ممكنة من القمح المحلى

الأكثر قراءة

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله