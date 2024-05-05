استعدادات مكثفة من التموين لشم النسيم.. رنجة بأسعار مخفضة ومراقبة الأسواق لمنع الغش

استعدادًا لأعياد شم النسيم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة شاملة لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشمل توفير كميات كبيرة من الرنجة والأسماك بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، واستمرار فتح المجمعات الاستهلاكية غدًا الإثنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، واستمرار فتح نقاط استلام القمح المحلي من المزارعين خلال أعياد شم النسيم، وتفعيل منظومة الدعم الإلكتروني لصرف السلع التموينية لضمان وصولها للمستحقين وتشكيل غرفة عمليات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لمتابعة الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين، والاستمرار في التعاقد على شراء السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

مراقبة الأسواق

وفي إطار جهودها للحفاظ على حقوق المستهلك، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك اللجان المشكلة لمراقبة الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة، كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية كافة منتجات السلع الغذائية والسلع المدعمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق وحماية حقوق المستهلك.