التموين: توريد 1.3 مليون طن قمح للشون والصوامع بالمحافظات منذ بداية الموسم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، متابعة عملية استلام القمح المحلي من الزارعين في الشون والصوامع الحكومية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، فإنه تم توريد توريد نحو 1.3 مليون طن قمح للشون والصوامع حتى الآن، مع تيسير للإجراءات الخاصة بعملية باستلام القمح من المزارعين.

وفي السياق، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن معدل توريد القمح من المزارعين ارتفع من يوم 14 أبريل حتى منتصف اليوم 2 مايو، إلى مليون و390 ألفًا و309 أطنان و259 كيلوجرامًا من القمح المحلي، من مزارعي وموردي القمح على مستوي الجمهورية، عبر 450 نقطة تجميع واستلام وفرز الكميات مقسمة إلى (المطاحن: 586.172.657، القابضة للصوامع: 562.347.540، البنك الزراعي: 228.887.535، العامة للصوامع: 12.901.527).

توريد 345 ألفا طن قمح بالشرقية

قالت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، فايزة عبدالرحمن، إنه ما تم توريده من القمح لمواقع التخزين بالمحافظة بلغ 345 ألفا و918 طنا و305 كجم، مؤكدة انتظام العمل بمنظومة توريد القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة.

وشددت “عبد الرحمن” على ضرورة التزام الجهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح هذا الموسم وبحد أقصى خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام.



ومن جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة المهندس حسين أحمد طلعت، إن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن، بلغ 273 ألفًا و105 أفدنة من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام وقدرها 394 ألفا و146 فدانا.

شون كفر الشيخ تستلم 98 ألف طن

محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، قال إنه تم استلام 98 ألف طن قمح من المزارعين بمواقع وصوامع التوريد المختلفة خلال موسم الحصاد الحالي، منوهًا بأنه تم تنفيذ اجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح، بما في ذلك توفير مراكز استلام القمح، ودفع مستحقات المزارعين في الوقت الم

ولفت “ نور الدين” إلى أن المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

وأكد على انتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس وفعال دون أية معوقات.

وأضاف أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح لموسم 2024؛ تسهيلًا على المزارعين لتوريد القمح، مضيفًا أنه تم تحديد سعر استلام إردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط؛ تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي لموسم حصاد 2024.



وفي المنيا، قال المحافظ أسامة القاضي إن الشون والصوامع استقبلت حتى صباح اليوم 78 ألفا و989 طن قمح من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.



ووجه مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.



من جانبه..أوضح وكيل وزارة التموين المهندس عبدالباسط عبدالنعيم أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضي وستستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث أن المساحة المنزرعة بالمحصول تبلغ 216 ألف فدان.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة؛ لتحديد نوعية الأقماح الموردة ولضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

كان قد قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، إضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع والتي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل، بخلاف الفترة الأولى، التي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7:30 مساءً.