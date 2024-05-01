الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين لـ"الدستور": جاهزون لاستلام أكبر كميات ممكنة من القمح المحلى

القمح - ارشيفية
القمح - ارشيفية

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة جاهزة لاستلام أكبر كميات ممكنة من القمح حتى لو وصلت إلى 8 ملايين طن، لافتًا إلى أن الصوامع والشون والمطاحن جاهزة لذلك.

وقال المصيلحي في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه من المستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد 2024، مؤكدًا: "جاهزون لاستقبال أكثر من ذلك كما أن تغير الظروف المناخية أدى إلى تأخر حصاد القمح المحلي في بعض المحافظات، ولكن مستوى التوريد اليومي أعلى من العام الماضي".

وأضاف المصيلحي أنه مستهدف استيراد 5.7 مليون طن قمح خلال العام الجاري، موضحًا أن سفن شحن القمح الروسية في طريقها الآن إلى الموانئ المصرية بحمولة 60 ألف طن قمح للسفينة الواحدة.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هاني محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضًا عبر التواصل على رقم الواتس آب (WhatsApp) الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري (01063333504) والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته، كما يقدم هذا المساعد أيضًا حزمة خدمات أخرى مثل (استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري- موقف تجديد القيد بالسجل التجاري- استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري- التقدم بشكوى أو طرح مقترحات).

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصوامع والشؤن والمطاحن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هانى محمود النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية

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