وزير التموين لـ"الدستور": جاهزون لاستلام أكبر كميات ممكنة من القمح المحلى

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة جاهزة لاستلام أكبر كميات ممكنة من القمح حتى لو وصلت إلى 8 ملايين طن، لافتًا إلى أن الصوامع والشون والمطاحن جاهزة لذلك.

وقال المصيلحي في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه من المستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد 2024، مؤكدًا: "جاهزون لاستقبال أكثر من ذلك كما أن تغير الظروف المناخية أدى إلى تأخر حصاد القمح المحلي في بعض المحافظات، ولكن مستوى التوريد اليومي أعلى من العام الماضي".

وأضاف المصيلحي أنه مستهدف استيراد 5.7 مليون طن قمح خلال العام الجاري، موضحًا أن سفن شحن القمح الروسية في طريقها الآن إلى الموانئ المصرية بحمولة 60 ألف طن قمح للسفينة الواحدة.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هاني محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

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