الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين يفتتح 16 مكتب سجل تجارى بعد تطويرها بأحدث التكنولوجيا الثلاثاء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غدٍ الثلاثاء عدد 16 من شبكة مكاتب السجل التجارى بالعديد من المحافظات المختلفة خلال افتتاح مكتب سجل تجارى الصف النموذجي بمحافظة الجيزة.

 

 

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ويأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

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جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، تمكنت من تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية لتيسير حصول العملاء من أصحاب المنشآت التجارية على الخدمات في مدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، حيث بدأت الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير مكاتب السجل وفقًا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، كما تتضمن ساحة انتظار للعملاء، وأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس.

أهمية تطوير مكاتب السجل التجاري

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه تم تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية لعدد 110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كل المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
• إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
 


 

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