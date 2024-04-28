"بتكسب مليارات الدولارات ومش محتاجة مجهود".. ما مستويات الوظائف التكنولوجية؟

تحقق وظائف التكنولوجيا آلاف الدولارات يوميا، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن هذه الظاهرة موضحا أن هناك دولًا تمتلك عدد سكان قليل جدًا، لكنها تشغل أكثر من نصف مليون شخص في مجال التكنولوجيا، وبمرتبات تصل إلى 750 ألف دولار، وهذا يعني أن هناك مبلغًا يصل إلى 70 مليار دولار يتم تحقيقه دون الحاجة إلى صناعات أو مصانع، بل من خلال استخدام العقول والحواسيب.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: "هناك دول أخرى عددها 3 ملايين وعددها كبير وتعمل على المستوى الثاني.. نحن نعمل على المستوى الأول.. ما هي النتائج التي حققناها؟ هدفي أن أستشير نفسي والأشخاص الموجودين لدينا في الحكومة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والمفكرين والمثقفين.. 95% من الصحراء فارغة، لا يوجد شيء سوى الإنسان.. فما الذي ترغب في تعلمه؟.. ستقول لي إنك تتعلم.. نحن ندير جامعات وكليات وبرامج بأعداد كبيرة ونستهدف أرقامًا من وجهة نظر الدكتور عمرو طموحة جدًا ومن وجهة نظري متواضعة جدًا.. نرغب في الخروج مما نحن عليه".

وأضاف الرئيس السيسي: "6 مليارات دولار أو 4 مليارات دولار الآن.. أريد 100 و200 و300 مليار دولار.. مصر دولة كبيرة وطلباتها كثيرة ولا يمكنها تلبية جميع تلك الطلبات.. وستقولون إن الأمور مكلفة.. كل إنسان ومدير مدرسة وعميد كلية يجب أن يفكر في هذا وأن يشارك الشباب في البرامج ليرى من بينهم من لديه استعداد أكبر، فمعدلات النمو السكاني أكبر من تلك المعدلات".

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مستويات الوظائف التكنولوجية

أولًا: عالم البيانات

يقوم عالم البيانات بحل مشكلة معينة عن طريق جمع بيانات كافية حول المشكلة، ثم يقوم باستخدام مبادئ الرياضيات لتحليل البيانات واستخراج أنماط ومعلومات مفيدة منها لحل المشكلة أو تحسين أداء المنظمة أو الشركة التي تمتلك هذه البيانات.

في وقتنا الحالي، تدار حياة الناس بواسطة بياناتهم الشخصية، ولذلك أصبحت وظيفة عالم البيانات واحدة من أهم وظائف تقنية تكنولوجيا المعلومات. يستطيع أي شخص تعلم هذا المجال بنفسه عبر دراسة لغات برمجة البيانات الضخمة وأسس التعامل مع علم البيانات. إن هذه الوظيفة تعتبر من أصعب وظائف تقنية تكنولوجيا المعلومات، خاصة إذا كان الشخص لا يمتلك معرفة سابقة بعلوم الكمبيوتر.

الشركات التقنية الكبرى مثل أمازون وفيسبوك وجوجل تقوم باستمرار بتوفير فرص عمل في مجال علم البيانات، وسنقوم بشرح مفصل لهذه الوظيفة في مقالة أخرى.

ثانيًا: مطور الويب

يعد مطور الويب وظيفة هامة من وظائف التقنية IT حيث يتم إنشاء 380 موقعا إلكترونيا جديدا على الإنترنت في كل دقيقة حسب إحصائية قام بها موقع "Mill for business".

وبالتالي، إن هذا العدد الضخم من المواقع الإلكترونية يعني وجود سوق كبيرة جدًا لمطوري الويب، ومع ازدياد مستخدمي الإنترنت يوميًا وتوجه الناس نحو الافتراضية، زاد عدد الطلبات على وظيفة مطور الويب. وهو الشخص الذي يقوم بإنشاء مواقع وتطبيقات الويب وتطويرها باستخدام لغات البرمجة.

ثالثًا: مطور ألعاب الفيديو

تضخم مجال صناعة ألعاب الفيديو في السنوات الأخيرة، وهذا المجال مربح جداً. فمن يتعلم هذا المجال يجب أن يعلم أن أرباحه ستزيد عاماً بعد عام، وذلك بسبب سعة سوق ألعاب الفيديو وقوته، خاصة عندما توجهت شركات الألعاب إلى تطوير ألعاب فيديو للهواتف الذكية لزيادة أرباحها. يحول مطور الألعاب فكرة اللعبة وسيناريو اللعبة إلى أكواد برمجية يفهمها الكمبيوتر عن طريق لغات البرمجة لبناء محرك ألعاب، أو بإمكانه استخدام محرك جاهز. تابع مقالاتنا السابقة عن برمجة وتصميم ألعاب الفيديو.