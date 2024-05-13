الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب الله يعلن شن 3 عمليات عسكرية خطيرة ضد جنود الاحتلال

قصف حزب الله
قصف حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ 3 عمليات عسكرية ضد قواعد وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله، في بيان له، عبر قناته على تليجرام، إنه دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

القطاع الشرقي

في الساعة 14:10، تم استهداف ‏آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافة إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير الآلية ‏والتجهيزات الأخرى.

وفي الساعة 16:25، تم استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ الثقيلة الجديدة (جهاد مغنية) وإصابته إصابة مباشرة.

القطاع الغربي

في الساعة 19:35، تم استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة.

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