طارق فهمى يكشف لـ"الشاهد" عن نظرية الأمن القومى الجديدة فى إسرائيل (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن: “إسرائيل ستبدأ في إعداد نظرية أمن قومي جديدة، فالنظرية القديمة قد انتهت في إسرائيل، والتي تتضمن أن تكون دولة الاحتلال آمنة تماما من أي تهديدات، وذلك ليس باستخدام الصواريخ والمدفعيات، بل باستخدام القبة الحديدية التي عملوا على تطويرها بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "القبة الحديدية ستجعل سماء إسرائيل آمنة تماما من أي هجوم عسكري قد يحدث، ومعدل الثغرات في الأنظمة الدفاعية لديها سيكون "صفر"، كما أن العلماء الإسرائيليين وعلماء المجمع الصناعي العسكري استهدفوا أن تكون إسرائيل آمنة بشكل كامل في عام 2027".

واستكمل: "أما بشأن تأمين القوات البرية على الأرض، ستبدأ إسرائيل في بناء جدران أمام حدودها، وبالتالي حكومة الاحتلال الإسرائيلي تريد الآن السرعة في رسم الحدود مع لبنان، من أجل أن تحاوط نفسها وتكون في أمان".