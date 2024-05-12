الأحد 12 مايو 2024
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توك شو

كيف تستخدم إسرائيل اللغويات فى الترويج لأفكارها الاستعمارية؟.. أكرم السيسى يكشف لـ"الشاهد"

الدكتور أكرم السيسي
الدكتور أكرم السيسي

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن: "الاحتلال الإسرائيلي يستطيع التلاعب باللغويات طوال الوقت، كما يروج نصوصا معينة تنجح في إقناع الطرف الآخر، واللغويات هنا تشمل أشياء عدة، منها السينما كنوع من اللغة التي يستخدمها الكيان الصهيوني في ترويج أفكاره".

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "هناك استخداما آخر للأطفال من خلال الرسوم الكاريكاتيرية والمتحركة، ليقنعهم بها منذ مراحل الصغر، حتى إنهم يستخدمون المفاهيم الجديدة السيئة للغاية بشأن أفكار المثلية وغيرها من خلال الرسوم المتحركة للأطفال".

وتابع: "كل ذلك يتم استخدامه في اللغة والبرمجة الذهنية، ويستطيع الكيان الصهيوني من خلاله أن يقنع العديد من الأشخاص بأفكاره، خاصة الذين يستهدفهم منذ الصغر".

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