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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

طفلة أصبحت أم.. علاقة عاطفية تحولت لهتك عرض والجنايات تعاقب المتهم بالمشدد 7 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بكرداسة.

وأحالت النيابة العامة المتهم بهتك عرض الطفلة المجني عليها “سما.م”، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 14269 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة.

وتبين أنه في غضون الفترة بين شهرى مايو ويونيو لعام 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، ارتكب المتهم جريمة هتك عرض الصبية المجني عليها “سما.م”، حال كونها لم تبلغ من العمر 18 سنة آنذاك بغير قوة أو تهديد، بأن أقام معها علاقة عاطفية مستغلا حداثة سنها وعدم رجاحة عقلها، وتمكن على إثر ذلك من الاختلاء بها عدة مرات، وجامعها كالأزواج آتيا إياها من قبل فحملت على إثره منه سفاحًا.

وبسؤال الشهود، تبين من الشاهد الأول، أنها بتوجهها رفقة ابنتها الطفلة المجني عليها لأحد المستشفيات على إثر شكوى الأخيرة بحالة إعياء ألمت بها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها حبلى، وبمواجهتها إياها أقرت بمعاشرة المتهم لها معاشرة الأزواج داخل إحدى الوحدات بالعقار محل سكنهما.

وبسؤال الشاهد الثاني، تبين بأن زوجته الشاهدة الأولى أبلغته بمعاشرة المتهم لابنتها الطفلة معاشرة الأزواج ونتج عن تلك العلاقة حملها سفاحًا منه. 

المشدد 7 سنوات هتك عرض طفلة كرداسة محكمة استئناف القاهرة و النيابة العامة

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