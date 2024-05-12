الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاملين؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين وحيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25799 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 2729 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ أ"، 38 سنة، عامل، و"أحمد ص أ"، 19 سنة، عامل، مقيمان منطقة البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 23 / 9 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا 5 طلقات ما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها أو إحرازها.

قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، بحضور محمد حسن وكيل النيابة بالسجن المؤبد لتشكيل عصابى يضم 5 أشخاص يتزعمهم مقاول لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذ من مدينة السادات والطريق الصحراوى منفذا لترويج المخدرات كما أمرت المحكمة بتغريم المتهمين نصف مليون جنيه لأفراد التشكيل ومصادرة المضبوطات من مخدرات وأسلحة نارية وسيارات ومبالغ مالية.

تجارة المخدرات امن القليوبية حبس عاملين السجن 10 سنوات جنايات شبرا الخيمة

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