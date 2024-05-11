السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لشقيقين يتاجران في مخدر الهيروين بالخانكة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقين، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار بالهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لشقيقين يتاجران فى مخدر الهيروين بالخانكة

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25150 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3502 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سيد م ف"، 43 سنة، عامل باليومية، وشقيقه "مسلم م ف"، 26 سنة، عامل باليومية، مقيمان منطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهما في يوم 13 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة، أحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمان، دلت التحريات على إتجارهما بالمواد المخدرة، فتم ضبطهما حال خروجهما من مسكنهما، وبحوزة كلا منهما حقيبة بداخل الأولى أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر، و15 لفافة لذات المخدر، وميزان، وبتفيش الأول عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبداخل الثانية أسطوانة لذات المخدر، و10 لفافات مماثلة، وبتفتيش الثانى عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول، عازيان قصدهما الإتجار في المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتفان للتواصل والميزان لتهيئه واعداد المواد المخدرة

 

وزارة الداخلية التحريات الأمنية النيابة العامة حبس سلاح مخدرات محكمة جنايات بنها مخدر الهيروين

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