الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حفلة اغتصاب جماعى لمدة 3 ساعات لسيدة فى مصر القديمة.. القصة كاملة

أرشيفية
أرشيفية

عاشت عاملة تجميع البلاستيك بمنطقة مصر القديمة 3 ساعات من الرعب والخوف بعدما أقدم 3 أشقاء نزعت من قلوبهم الرحمة على اغتصابها وخطف ابنتها، ففي البداية خططوا لخطف المجني عليها بعد استدراجها أسفل كوبري منطقة بطن البقر بالسيدة زينب محاولين اغتصابها وتصويرها بهاتف أحدهم، وعندما استنجدت بأحد المارة تركوها ولاذوا بالفرار. 

وبرغم ذلك لم تسلم منهم فطاردوها في عملها مرة أخرى وهددوها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحضر معهم لأحد المشاتل بمنطقة الملك الصالح، وبعد محاصرتهم لها قاموا بأخذها عنوة بمشتل بمنطقة الملك الصالح وتناوبوا اغتصابها واحدًا تلو الآخر لمدة 3 ساعات كاملة.

ولم ينته جبروتهم عند هذا الحد، بل قاموا باختطاف طفلتها منها لإجبارها على الحضور لهم مجددًا، وظلت المجني عليها تبحث عن طفلتها لمدة 10 أيام كاملة حتى عثر عليها الأهالي بأحد مقالب القمامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمصر القديمة من ضبط المتهمين الثلاثة، الذين أقروا بارتكاب واقعة التعدى على المجني عليها واغتصابها واختطاف طفلتها لإجبارها على الحضور لهم مجددًا، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وقالت المجني عليها أمام النيابة العامة إن الأشقاء الثلاثة، أقدموا على خطفها من أسفل كوبري منطقة بطن البقر، وتعدوا عليها بالضرب لتصويرها فيديو بتليفون أحدهم وحينها تمكنت من الإفلات منهم بعد استغاثتها بأحد المارة والذي قام بسترها وإعطائها أموالا، ولم تسلم من ملاحقة المتهمين لها بمحل عملها، وهددوها بنشر الفيديو لو لم تنصع لأوامرهم، وقاموا بمحاصرتها وأخذها عنوة داخل مشتل بالملك الصالح وتعدوا عليها جنسيًا واحدًا تلو لآخر، وقاموا باختطاف طفلتها.

خطف اغتصاب هتك عرض مصر القديمة

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