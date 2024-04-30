"جنايات أسوان" تنتدب محاميًا جديدًا للدفاع عن المتهمين بقتل سائق "توك توك"

انتدبت محكمة جنايات أسوان، محام جديد للدفاع عن المتهمين بقتل سائق التوك توك حمادة البكري، وذلك خلفا لمحام الأصلي الذي رفض المرافعات عن المتهمين في إطار تعطيل مجريات الفصل في القضية، وتم تحديد جلسة ٢٢ مايو للمرافعة من قبل المحامي المنتدب من المحكمة.

تفاصيل حول القضية

يذكر أن كان تلقى العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو وقتها، بلاغا من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب ٧ "حمادة بكري" 25 عامًا سائق توك توك، حيث تجمع الأهالي بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية، ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من إعادة فتح الطريق.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تغيب السائق، وأثناء السير في خطة البحث، تم العثور على التوك توك بإحدى المناطق الزراعية.

ومن خلال التحريات، تبين أن وراء تغيب سائق التوك توك متهمين، تم إعداد مأمورية لاستهدافهما وأسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة حيث اتفق مع المتهم الثاني على استدراج سائق توك توك بحجة توصيلهما والاستيلاء على مركبة التوك توك لإعادة بيعها، وأثناء محاولتهما الاستيلاء على مركبة التوك توك قام المجني عليه بمقاومتهما إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليها وطعنه بمطواة، وألقيا بجثته في مكان العثور عليها غارقة في مصرف الكامل، الواقع ما بين نصر النوبة وقرية العباسية.