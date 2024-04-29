الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادًا للصيف.. لجان متابعة لحمامات السباحة في أسوان

حمامات السباحة
حمامات السباحة

أصدر ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة في أسوان، قرارًا بتشكيل عدة لجان للمرور ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة التابعة للمديرية. 

ومن بينها: نادي أسوان الرياضي، ونادي الشمس، ونادي أبو الريش قبلي، ونادي بلانه، ونادي كيما الرياضي، ونادي الكهرباء، بجانب حمامات سباحة بمراكز إدفو وكوم أمبو. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن والسلامة وعدم الاستهانة بها نظرًا للإقبال الشديد التي تشاهده حمامات السباحة وخاصة بمحافظة أسوان نظرًا لارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف. 

استعدادات الإجازة الصيفية 

من جهته، وجَّه ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة في أسوان، المشرفين على حمامات السباحة ورؤساء الأندية بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير وعدم التهاون في بتطبيق إحداها، والتي منها توفير أدوات الإنقاذ حول حمام السباحة من عوامات وسلم للإنقاذ وأدوات إسعافات أولية وكافة المتطلبات الواردة بتطبيق الكود المصري للإنقاذ الصادرة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هذا بجانب أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى تطبيق التعليمات الواردة من وزاره الشباب والرياضة فيما يتعلق بالعقوبات في عدم الالتزام من وزاره الشباب والرياضة الضوابط والمعايير.

كما شدد مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، على الإعداد والتجهيز من قبل المديرية لتنفيذ دوره خاصة بالغوص والإنقاذ توجد تعليماتها وضوابطها على الصفحة الرسمية للمديرية فيما يتعلق بشروط الاشتراك فيها وأتاحه الفرصة للراغبين في الحصول على دوره الغوص والإنقاذ من الاتحاد المصري باشتراك رمزي وعلى الراغبين في الحصول على هذه الدوره التقدم لمديرية الشباب والرياضة أو متابعة الصفحة الرسمية للمديرية للاشتراك فيها والحصول على رخصة الإنقاذ، وذلك في إطار مبادرة "مصر بلا غرقى" التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أنه جارٍ التنسيق مع الأندية الرياضية على إقامة ندوة توعية للعاملين بالأندية ومراكز الشباب، والمدربين والمنقذين داخل حمامات السباحة نحو تطبيق الأكواد وتطبيق عوامل الأمن والسلامة.

وأجرى ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، المرور على حمامات السباحة التي بدأت بالفعل العمل هذه الأيام كبداية لمرور باقي أعضاء اللجان على باقي حمامات السباحة بالمحافظة.

وتضمن المرور حمام سباحة نادي أبو الريش قبلي، وتفقد ومشاهدة كل أدوات الإنقاذ الموجودة حول حمام السباحة ومراجعة شهادات وكارنيهات المنقذين المتواجدين بالحمام.

كما تم مراجعة كل أوراق ومستندات الشركة المؤجرة للحمام وبيان مدى التزامها بالعقد المبرم بينها وبين النادي والتزامها بتطبيق كل بنود العقد وكراسة الشروط الموضوعة من قِبَل المديرية في هذا الشأن وبيان مدى سلامة عملها في مجال الخدمات الرياضية.

حمامات السباحة
حمامات السباحة
حمامات السباحة
حمامات السباحة
مديرية الشباب والرياضة بأسوان حمامات السباحة الاجازات الصيفية استعدادات ادوات الأمن والسلامة

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