الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"سور بلكونة" يقتل شخصين ويصيب ثالثًا فى أسوان (صور)

الضحايا
الضحايا

توصل "الدستور" إلى صور وأسماء ضحايا حادث انهيار شرفة منزل على المارة فى الشوارع بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حول الضحايا 

وتبين من معاينة أجهزة الأمن أن الجثة الأولى لشخص يدعى: "خالد شريف فرج، 55 سنة"، والثانية لـ"مبشر خضر عدلان، 64 سنة"، بينما أصيب ثالث وهو "عزام الشيخ أحمد النور، 34 سنة"، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وجميعهم سودانيو الجنسية.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، للعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمصاب لمستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة. 

 

وتباشر الجهات المعنية التحقيقات اللازمة حول الواقعة للتوصل للأسباب وراء ذلك ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

تفاصيل الواقعة 

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بسقوط شرفة منزل على عدد من الأشخاص، وتحديدًا عند منطقة حى العقاد التابعة لدائرة المدينة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات.

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أسوان شرفة منزل مصرع شخصين منطقة حى العقاد سودانيين الجنسية

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