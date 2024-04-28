مصرع شخص وإصابة 23 إثر حادث تصادم بـ "صحراوي أسوان"

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 23 آخرون، صباح اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، عند مدخل مدينة السباعية بالطريق الصحراوى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وعلي الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق مدخل السباعية بالصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والجثة إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ اللازم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.