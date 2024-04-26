عاصفة ترابية تجتاح أسوان.. والمحافظ يأمر بوقف حركة الملاحة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته لكل الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدها عدد من المناطق مساء اليوم.

وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل

وأوضح محافظ أسوان أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا ببحيرة ناصر، وذلك نظرًا لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية.

ووجه اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان/ أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة.

ولفت إلى أنه تتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا بأول.

جدير بالذكر أن اجتاحت جميع أنحاء محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، عاصفة ترابية مفاجئة مما أدى إلى تغطية السماء بالأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية، ولكن مازالت لم تؤثر علي حركة السير في الشوارع حتى الآن.

وجاء اجتياح العاصفة الترابية التي غطت سماء مدينة أسوان بعد أيام من ارتفاع درجة حرارة الطقس فيها بشكل كبير جدًا، نظرًا لاختلافها عن باقى المحافظات، فى حالة الطقس وذلك بسبب موقعها الجغرافي.

وسجلت درجة حرارة الطقس، اليوم الجمعة، فى محافظة أسوان 43 درجة العظمى فيما سجلت الصغرى 23 درجة.

وكان انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية تسبب في وقف حركة المواصلات بالطرق السريعة والداخلية، فضلًا عن وقف حركة الملاحة النهرية، كما قام أصحاب المحلات بإغلاق المحلات التجارية بالأسواق.