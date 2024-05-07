شم النسيم في الحبس.. ليلة سقوط مجدي شطة وعصام صاصا

احتفل المصريون بشم النسيم في الحدائق والمتنزهات وبعضهم في المنازل، لكن مطربي المهرجانات عصام صاصا ومجدي شطة، كان احتفالهما مختلفًا عن باقي المصريين.

وعلى ما يبدو أن مجدي شطة كان في طريقه للاحتفال على طريقته الخاصة برفقة صديقه، قبل إلقاء القبض عليه في كمين بالمرج وبحوزته مواد مخدرة.

بينما قضى عصام صاصا ليلته في الحبس بعد أن دهس مواطنًا أثناء عبوره الطريق الدائري بالمريوطية.

القبض على مجدي شطة

ألقى القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة عندما تم إيقافه في أحد الكمائن بمنطقة المرج، وبتفتيش سيارته عثر بها على كمية من مخدر "الآيس" وسلاح ناري غير مرخص.



وأمام النيابة، أنكر المتهم امتلاكه للمخدر، مؤكدًا أن أحد الأشخاص دسه له داخل السيارة، بينما اعترف بامتلاكه للسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص.

عصام صاصا ودهس سائق أعلى الدائري

وبالأمس، عقب أن أحيا عصام صاصا حفلة وفي طريق عودته دهس شابًا أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، خلال عبوره الطريق، ونفى "صاصا" قصده من قتل المجني عليه، مؤكدًا أنه حاول تفاديه بعدما ظهر أمامه فجأة على الطريق لكنه اصطدم به.



وعلى الرغم من إخلاء سبيل المتهم إلا أنه تم حجزه حتى يتم إجراء تحليل مخدرات له لبيان تعاطيه من عدمه، وقرر أنه أثناء عودته على الطريق الدائري قبل مطلع محور المريوطية قادمًا من المعادي باتجاه منزله في حدائق الأهرام، فوجئ بشخص يعبر الطريق الدائري فجأة واصطدم به.



وأكد عصام صاصا، مطرب المهرجانات، أنه لم يكن يقصد الاصطدام بالشخص، خاصة وأن السيارة كانت على سرعة لا تتجاوز 80 كم/س، وأنه حاول إنقاذ الشخص وتفاديه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وأن الشخص عبر الطريق الدائري من مكان غير مخصص للعبور مما نتج عنه اصطدامه به.



وقال عصام صاصا، خلال التحقيقات: أنا كنت ماشي على الطريق ولما خبطت الراجل وقفت وطلبت الشرطة والإسعاف، لكن هو كان خلاص بيموت والإسعاف خدته، وبعدها أنا روحت على القسم وأنا مهربتش من مكان الحادثة، وفضلت موجود لحد ما الشرطة جت.