بعد يوم شديد الحرارة.. عاصفة ترابية تجتاح سماء أسوان (صور)

اجتاحت عاصفة ترابية مفاجئة جميع أنحاء محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، وغطت السماء بالأتربة، إلا أنها لم تؤثر على حركة السير في الشوارع.

عاصفة ترابية تجتاح أسوان

وجاءت العاصفة الترابية بعد أيام من ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته أغلب أنحاء المحافظة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي.

وسجلت درجة حرارة الطقس، اليوم الجمعة، فى محافظة أسوان 43 درجة العظمى فيما سجلت الصغرى 23 درجة.

وكان انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية تسبب في وقف حركة الموصلات بالطرق السريعة والداخلية، فضلًا عن وقف حركة الملاحة النهرية، كما قام أصحاب المحلات بإغلاق المحلات التجارية بالأسواق.

وفى المقابل، أطلقت المحافظة أيضًا تحذيراتها لقائدى البواخر السياحية في المجرى الملاحى لنهر النيل، بضرورة توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ وأثناء الرحلات التي تقلع من أسوان إلى الأقصر والعكس بنهر النيل.

وفى سياق آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقى لمناقشة الاستعدادات النهائية، وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـGIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد، على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرة إلى ضرورة الاستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية سواء أثناء العمل الميدانى أو الإدارى لضمان تحقيق الدقة، والتأكد من صحة البيانات والنتائج التى يتم رصدها وتسجيلها.

وشددت نائب المحافظ، على تكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء وتجهيز خريطة رقمية شاملة لكافة الملكيات وجهات الولاية، وأيضًا خريطة لتسعير الأراضى أملاك الدولة طبقًا لطبيعة كل منطقة على مستوى المحافظة.

ولفتت إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة لاستخدامها فى دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بمختلف المراكز التكنولوجية لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.

جانب من عاصفة ترابية بأسوان

جانب من عاصفة ترابية بأسوان

جانب من عاصفة ترابية بأسوان