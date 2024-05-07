شهود عيان يكشفون كواليس مقتل سيدة على يد نجلها فى المرج

"عيل فاقد وكان دايمًا بيضرب أمه بعد ما شقيت عليه" بهذة الكلمات أدلي شهود العيان شهادتهم أمام رجال المباحث في مقتل ربة منزل على يد ابنها في المرج.

كواليس الأيام الأخيرة للمجني عليها

وكشف شهود العيان خلال مناقشتهم أن المجني عليها كانت منفصلة عن زوجها، وكانت تعمل لجلب الأموال والإنفاق على نجلها، لكنه كان عاق ودائم التعدي عليها بالضرب.

وأضاف شهود العيان، أن المجني عليها كانت دائمًا تصرخ وتستغيث بالجيران أثناء قيام نجلها بالتعدي عليها، ويفضون المشاجرة، إلا أنهم فوجئوا بسقوطها جثة هامدة بمنور العقار يوم ارتكاب الجريمة.

وقررت النيابة العامة بالمرج حبس المتهم بقتل والدته وإلقائها من الطابق الثامن بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة

كما أمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، واستدعاء أهل المجني عليها لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن المجني عليها بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحريات الأولية في مقتل سيدة على يد نجلها وإلقائها بالطابق الثامن بأن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ودائم التشاجر مع والدته لإجبارها على أخذ الأموال منها عنوة.

وأمرت جهات التحقيق بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على المتهم.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من مستشفي اليوم الواحد باستقباله جثة سيدة عمرها 43 عامًا، عليها آثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفاة ربة منزل، وبعمل التحريات تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بقتلها وألقى جثتها من الطابق الثامن، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.