الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

قرارات النيابة ضد المتهم بقتل والدته في المرج

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالمرج حبس المتهم بقتل والدته وإلقائها من الطابق الثامن بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بإستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة.

كما أمرت النيابة بإستدعاء أهليه المجني عليها لسماع أقوالهم،  والتصريح بدفن المجني عليها بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كشفت التحريات الأولية في مقتل سيدة على يد نجلها وإلقائها بالطابق الثامن بأن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ودائم التشاجر مع والدته لإجبارها على أخذ الأموال منها عنوة.

وأمرت جهات التحقيق بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على المتهم.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفي اليوم الواحد باستقبالها جثة سيدة عمرها 43 عاما، عليها آثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل، وبعمل التحريات تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بقتلها وألقى جثتها من الطابق الثامن، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة المرج قتل شاب يقتل والدته عاطل يلقي بوالدته

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