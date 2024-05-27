الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

شهداء غزة
شهداء غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ234 العدوان الوحشي على قطاع غزة.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

إسرائيل توسع الهجوم على رفح وشمال غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته وسعت خلال الساعات الأخيرة هجومها على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع، ومدينة رفح جنوبًا، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء الأحد، في مجزرة جديدة لجيش الاحتلال بعد قصفه 8 صواريخ صوب خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

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القاهرة الإخبارية: انفجارات عنيفة تهز مدينة غزة (فيديو)

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35984 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و223 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35984 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و80643 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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الدفاع المدنى فى غزة: انتشال 50 شخصا بين شهيد وجريح برفح

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • استشهاد 40 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء قصف خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن (الأونروا) شمال غرب رفح.
  • استشهاد 13 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات، جراء قصف منزلا لعائلة خلة في جباليا النزلة شمال القطاع.
  • استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف منزلا لعائلة رصرص وسط رفح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.
  • شن غارات جوية مع نيران المدفعية بكثافة على حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.
  • انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف الاحتلال منزلا شمال مدينة غزة.
  • قصف منزلا لعائلة البطران في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • شن سلسلة غارات جوية على مخيمي مخيم البريج والنصيرات وسط القطاع.
  • قصف منزلاً لعائلة الحلو شرق مسجد صلاح شحادة بمخيم 1 في النصيرات، أسفر عن شهداء وجرحى.
الاحتلال جباليا رفح قطاع غزة اليوم 234 من العدوان

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