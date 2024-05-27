الدفاع المدنى فى غزة: انتشال 50 شخصا بين شهيد وجريح برفح

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم الإثنين، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت ما يقارب 50 شخص ما بين شهيد ومصاب إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النازحين بـ رفح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف أكثر من 10 مراكز نزوح خلال 24 ساعة، كان آخرها ارتكاب مجزرة مروعة في مركز بركسات الوكالة شمال غرب محافظة رفح.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء الأحد، في مجـ.ـزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 40 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.