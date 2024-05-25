بكين تتهم بريطانيا بتقديم ادعاءات كاذبة ضد صينيين

اتهمت الصين المملكة المتحدة باتهامات كاذبة و"وصم متعمد" واعتقالات تعسفية بعد الوفاة غير المبررة لرجل متهم بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية في هونج كونج بشكل غير قانوني.

وقال مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج، في بيان على موقعه على الإنترنت، اليوم السبت، إنه "يدين بشدة" بريطانيا بسبب ما وصفها باتهامات كاذبة ضد مواطنين صينيين، مما ينتهك حقوقهم المشروعة.

وأضاف أن تصرفات بريطانيا كانت "وصمًا متعمدًا للصين واعتقالات تعسفية ومحاكمات لمواطنين صينيين في المملكة المتحدة"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

تصاعد التوترات بين بكين ولندن

وتصاعدت التوترات بين بكين ولندن بسبب حملة القمع الشاملة للأمن القومي في الصين منذ عام 2019، عندما اجتاحت احتجاجات عنيفة أحيانًا مؤيدة للديمقراطية هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة عادت إلى سيطرة بكين في عام 1997.

وعثر على ماثيو تريكيت (37 عاما)، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الملكية كان يعمل ضابطا للهجرة ومحققا خاصا، ميتا في حديقة غرب لندن يوم الأحد.

وتم إطلاق سراحه بكفالة مع تشونج بيو يوين، 63 عامًا، مدير مكتب في مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في لندن، وتشي ليونج واي، 38 عامًا، المعروف أيضًا باسم بيتر واي، والذي يعمل ضابطًا في قوة الحدود البريطانية.

واتهم الثلاثة بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي بين ديسمبر ومايو من خلال "الموافقة على القيام بجمع المعلومات والمراقبة وأعمال الخداع" في بريطانيا.

وقالت وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، ألجيرنون ياو، أول أمس الخميس: إن وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، حث، خلال اجتماعه مع نائب المستشار العام البريطاني، بريطانيا على السماح للجمهور "بمعرفة الحقيقة" بشأن وفاة تريكيت.

وأخبر القاضي جيريمي بيكر يوين وواي، اللذين لم يقدما التماسهما بعد، أن محاكمتهما، التي من المتوقع أن تستمر خمسة أسابيع، قد تم تحديدها في فبراير الماضي، وسيمثلان أمام المحكمة في 25 أكتوبر المقبل.