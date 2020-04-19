الصين ترفض تصريحات أمريكية داعمة لمناهضيها فى هونج كونج

دحض مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، ما وصفها بمحاولات سياسيين أمريكيين لـ"تبرئة مثيري الشغب المناهضين للصين" في المنطقة.وقال متحدث باسم مكتب المفوض– في تصريح– إن شرطة منطقة هونج كونج تنفذ القانون وتحمي سلطة القانون في المنطقة وتمارس سلطتها المنصوص عليها في القانون الأساسي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بتنظيم تجمعات غير مصرح بها والمشاركة فيها، مؤكدا أن هذا أمر مشروع تماما والدول الأجنبية ليس لديها حق التدخل.وأضاف المتحدث أن السياسيين الأمريكيين يشوهون سلطة القانون عن طريق تجاهل الحقائق وتحريف الإعلان الصيني البريطاني المشترك، ويحاولون تبرئة المشاغبين المناهضين للصين في هونج كونج تحت ذريعة "الشفافية" و"سلطة القانون" و"درجة عالية من الاستقلالية"، وهذا يعد دليلا آخر على التواطؤ مع مثيري الشغب المحليين، ما يستحق إدانة المجتمع الدولي بأسره.وتابع المتحدث بأن هونج كونج منطقة تحكمها سلطة القانون، حيث يتم احترام القانون بحزم ومعاقبة من يخترق القانون وليس هناك أحد فوق القانون، داعيًا السياسيين الأمريكيين إلى الالتزام بالأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والتوقف فورًا عن التدخل في شئون المنطقة.