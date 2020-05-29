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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترفض بشدة محاولات أي دولة أجنبية التدخل في شؤونها الداخلية

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:55 م
الصين
الصين
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أكدت وزارة الخارجية الصينية أن إقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج شأن داخلي للصين، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيه.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الجمعة، تعليقا على إصدار وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا بيانا مشتركا أمس اعتبروا فيه أن إقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج انتهك الالتزامات الدولية المحددة وفقا لمبادئ (البيان الصيني البريطاني المشترك) وأضر بمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وقال جيان إن الصين تحث الدول المعنية على احترام سيادة الصين والحذر في أقوالها وأفعالها، ووقف التدخل في شؤون منطقة هونج كونج والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.

وحول مشروع القانون الأمريكي الخاص بالقضايا المتعلقة بشينجيانج، اعتبر جيان أن تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور "يكشف عن المعايير المزدوجة في قضية مكافحة الإرهاب والنوايا الشريرة في التدخل في الشؤون الداخلية الصينية".

وأضاف جيان أن تمرير مشروع القانون "يشوه عمدا وضع حقوق الإنسان في شينجيانج، ويهاجم بضراوة سياسة الحكومة الصينية إزاء المنطقة، ويشوه جهود الصين في استئصال التطرف ومكافحة الإرهاب، ويتدخل على نحو سافر في الشؤون الداخلية للصين"، معربا عن استياء الصين الشديد من مشروع القانون ومعارضتها الحازمة له.

وأكد جيان أن قضية شينجيانج من الشؤون الداخلية للصين ولا يسمح لأي دولة أجنبية بالتدخل، داعيا الجانب الأمريكي إلى "تصويب أخطائه فورا، والتوقف عن استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانج للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

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