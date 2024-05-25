السعفة الذهبية.. تفاصيل اليوم الأخير فى الدورة الـ77 من مهرجان كان

تختتم الدورة الـ77 لـ مهرجان كان السينمائي، اليوم، حفل توزيع جائزته الكبرى، السعفة الذهبية، إلى جانب تكريم فخري للمنتج والمخرج الأمريكي جورج لوكاس.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الختام في تمام الساعة 6:45 مساءً. بالتوقيت المحلي.12:45 ظهرًا التوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وسيتم بثه مباشرة على Brut دوليًا وعلى الهواء على قناة France 2 داخل فرنسا.

ستقرر لجنة التحكيم المكونة من 9 هذا العام أيا من الأفلام الـ 22 التي تم عرضها لأول مرة في المنافسة في مهرجان كان مؤهلة للحصول على السعفة الذهبية وجوائز أخرى، مثل الجائزة الكبرى وأفضل ممثلة وأفضل ممثل.

الأفلام المرشحة للفوز بجوائز كان

تجري مداولات هيئة المحلفين سرًا، لذا من المحتمل أن يفوز أي فيلم. ولكن وفقًا لما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإنه يُنظر إلى عدد قليل من الأفلام على أنها الأكثر ترجيحًا للمنافسة، من بينها فيلم "كل ما نتخيله كضوء" لبايال كاباديا، و"بذور التين المقدس" لمحمد رسولوف، و"أنورا" لشون بيكر.

وتم تصوير فيلم "بذرة التين المقدس"، الذي يدور حول عائلة إيرانية تعيش خلال احتجاجات البلاد عام 2022، سرًا في إيران ويتضمن مقاطع فيديو حقيقية من المظاهرات. قبل ظهوره لأول مرة في مهرجان كان، فر رسولوف من إيران، والذي كان يواجه عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات ووصل إلى مدينة كان قبل عدة أيام، ورفع على السجادة الحمراء صورًا لاثنين من ممثليه، سهيلة كلستاني وميساج زاره.

أما "كل ما نتخيله كضوء"، هو أول فيلم هندي يشارك في المنافسة في مهرجان كان منذ 30 عاما، ويدور حول ممرضتين تقيمان علاقة في مومباي الحديثة. وهو الفيلم الثاني لكباديا، بعد الفيلم الوثائقي "ليلة من عدم معرفة شيء".

وفيلم "أنورا" للمخرج الأمريكي "مشروع فلوريدا"، ويدور حول عاملة جنس في بروكلين تتزوج من أبن أحد الأثرياء الروس، ما يثير اندفاعًا هزليًا لإلغاء الزواج. ويقدم نجم الفيلم ميكي ماديسون أحد أكثر العروض شهرة في المهرجان.

تشمل الأفلام الأخرى التي كثر الحديث عنها ملحمة الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، الحائز مرتين على جائزة السعفة الذهبية؛ وفيلم الرعب الجسدي الساخر من إخراج كورالي فارجيت "The Substance" بطولة ديمي مور؛ وفيلم جاك أوديار "إميليا بيريز"، وهي مسرحية موسيقية باللغة الإسبانية تدور أحداثها حول زعيم مخدرات مكسيكي يتحول إلى امرأة، وفاز أوديار سابقًا بجائزة السعفة عن فيلم "Dheepan" لعام 2015.

خلال حفل توزيع الجوائز القصير، سيحصل لوكاس على السعفة الذهبية الفخرية. وخلال المهرجان، قدم مهرجان كان نفس التكريم لميريل ستريب ومصنع الرسوم المتحركة الياباني ستوديو جيبلي.

بعد توزيع الجوائز، سيتم عرض الفائز بالسعفة أمام الجمهور في مسرح لوميير الكبير، وفقا لـ "الإندبندنت".