الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب الفلوس.. شاب يقتل والدته ويلقي جثتها من الطابق الثامن في المرج

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أنهى شاب حياة والدته وألقى جثتها من الطابق الثامن في “منور” العقار محل سكنهم، بمنطقة المرج في  القاهرة، وجرى ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى اليوم الواحد باستقبالها جثة سيدة 43 عاما، عليها أثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل.

txt

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

txt

لجنة فنية من المرور تفحص سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب اعلى الدائري

بإجراء التحريات، تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة، بعد التعدي عليها بالضرب وإلقائها من المنور بسبب رفض المتوفاة إعطائه مبالغ مالية.

ويعمل رجال المباحث على استكمال التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وجرى التحفظ على المتهم.

يقتل والدته شاب يقتل والدته المرج قسم شرطة المرج تعذيب

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح