بسبب الفلوس.. شاب يقتل والدته ويلقي جثتها من الطابق الثامن في المرج

أنهى شاب حياة والدته وألقى جثتها من الطابق الثامن في “منور” العقار محل سكنهم، بمنطقة المرج في القاهرة، وجرى ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى اليوم الواحد باستقبالها جثة سيدة 43 عاما، عليها أثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل.

بإجراء التحريات، تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة، بعد التعدي عليها بالضرب وإلقائها من المنور بسبب رفض المتوفاة إعطائه مبالغ مالية.

ويعمل رجال المباحث على استكمال التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وجرى التحفظ على المتهم.