التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة داخل شقة سكنية فى المرج

صرحت جهات التحقيق فى المرج، بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب، تم التحفظ عليها من قبل الجهات المعنية.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.