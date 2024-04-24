الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة داخل شقة سكنية فى المرج

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق فى المرج، بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب، تم التحفظ عليها من قبل الجهات المعنية.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دفن جثة شقة سكنية منطقة المرج الدستور غرفة عمليات النجدة

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