الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز

حوادث

لجنة فنية من المرور تفحص سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب اعلى الدائري

عصام صاصا
عصام صاصا

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، انتداب لجنة فنية من مهندسي الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب دهسه شابا على الطريق الدائري، وكلفت النيابة اللجنة بفحص السيارة ومدى سلامة الفرامل وإعداد تقرير فنى بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

التحفظ على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا

وكانت قوات أمن الجيزة قد تحفظت على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في حجز السيارات بقسم شرطة الطالبية لحين انتهاء تحقيقات النيابة في اتهامه بدهس شاب اعلى الطريق الدائري وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة. 

ورحلت قوات قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى قسم شرطة الطالبية للتحقيق معه في اتهامه بدهس سائق اعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية. 

تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان المطرب، أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق، فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف، حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر. 

 

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أول إجراء ضد عصام صاصا بعد دهسه شابًا بسيارته على الدائرى

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عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

إلقاء القبض على عصام صاصا

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية الى مسرح البلاغ، وتم إلقاء القبض على عصام صاصا وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصاباته وجروحه جراء التصادم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا الى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

وعن نفي مدير أعمال عصام صاصا للحادث، قال مصدر أمني ان ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وأنه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.

عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا الدائري الطالبية الجيزة

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