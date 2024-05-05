الأحد 05 مايو 2024
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حوادث

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

صرحت نيابة أكتوبر، الأحد، بدفن جثمان فتاة لقيت مصرعها داخل لعبة قطار الموت في مدينة ملاهٍ شهيرة بأكتوبر بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة نتيجة الخوف من اللعبة. 

وأشارت التحقيقات الأولية، طبقا لأقوال عدد من أصدقاء الفتاة المتوفاة إلى أنها فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس ولاحظت صديقتها شعورها بالإعياء ثم فقدانها الوعي وشحوب وجهها فتعالت صرخات صديقتها التي كانت مختلفة عن صرخات اللهو حيث رددت: "الحقوني رحاب بتموت"، فلفتت انتباه القائم على تشغيل اللعبة وتم إيقافها على الفور واستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الفتاة إلى المستشفى فاكتشف الأطباء توقف عضلة القلب وفشلت عمليات إنعاشه وتم إبلاغ مرافقيها بوفاتها. 

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التحقيق فى وفاة فتاة بلعبة قطار الموت بملاهى أكتوبر

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وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة فتاة أثناء ركوبها لعبة قطار الموت داخل مدينة ملاهٍ شهيرة بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أثناء ركوب فتاة تدعى رحاب.ك 22 سنة لعبة القطار بصحبة أصدقائها فقدت وعيها فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تمامًا؛ وتبين توقف عضلة القلب وأجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب إلا أنها لم تستجب وتوفيت في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.

لعبة قطار الموت أزمة قلبية الخوف النيابة العامة مدينة ملاه شهيرة

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