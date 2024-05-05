الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق في وفاة فتاة بلعبة قطار الموت بملاهي أكتوبر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بمدينة ملاهي شهيرة في أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوفاة فتاة أثناء ركوبها لعبة قطار الموت داخل لعبة ملاهى شهيرة في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أثناء ركوب فتاة عمرها  22 سنة لعبة القطار بصحبة اصدقائها وفقدت وعيها فقام العامل بايقاف اللعبة في الحال وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تماما؛ وتبين توقف عضلة القلب وأجرى الأطباء عمليات انعاش للقلب الا انها لم تستجيب وتوفت في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة فتاة لعبة قطار الموت قطار الموت أكتوبر مدينة ملاهي شهيرة

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