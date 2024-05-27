الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزراعة: طرح الزبدة البلدى بـ150 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا

الزبدة البلدى
الزبدة البلدى

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمنافذ والمتابعة، عن أنه يتم توفير الزبدة البلدى بسعر 150 جنيهًا في معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى.

الزبدة البلدى بـ150 جنيهًا

أضاف صالح أنه يتم توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها، وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى المعرض منافذ الوزارة وعددها 225 منفذا ثابتا بمختلف المحافظات و32 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المسئولين عن المعرض بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية أن يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

سعيد صالح مستشار وزير الزراعة معرض خير مزارعنا لأهالينا مصنعات اللحوم والبيض الطيور الطازجة والمجمدة الأسماك

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