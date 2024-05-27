وزير الزراعة: القيادة السياسية تعاملت مع ملف الأمن الغذائى برؤية استباقية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية المصرية خلال العشر سنوات الماضية كانت لديها رؤية في ملف الأمن الغذائي.

وأضاف "القصير" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الدولة تواجه العديد من التحديات كما أن الزيادة السكانية عالية جدًا، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي أوقفت سلاسل الإمداد، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح.

وتابع: "بالإضافة إلى الظروف المناخية التي غيرت كثيرًا في الأمور" مؤكدًا أن تدبير احتياجات المواطنين مشكلة أمن قومي، لذلك عملت الدولة على وضع استراتيجية فيما يخص الأمن الغذائي".

واستكمل: "الدولة عملت على محور التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، ورغم ندرة الموارد المائية في الصحراء توسعنا في المشروعات هناك".