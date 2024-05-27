الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة: القيادة السياسية تعاملت مع ملف الأمن الغذائى برؤية استباقية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية المصرية خلال العشر سنوات الماضية كانت لديها رؤية في ملف الأمن الغذائي.

 

وأضاف "القصير" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الدولة تواجه العديد من التحديات كما أن الزيادة السكانية عالية جدًا، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي أوقفت سلاسل الإمداد، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح.

 

وتابع: "بالإضافة إلى الظروف المناخية التي غيرت كثيرًا في الأمور" مؤكدًا أن تدبير احتياجات المواطنين مشكلة أمن قومي، لذلك عملت الدولة على وضع استراتيجية فيما يخص الأمن الغذائي".

 

واستكمل: "الدولة عملت على محور التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، ورغم ندرة الموارد المائية في الصحراء توسعنا في المشروعات هناك".

وزير الزراعة السيد القصير الأمن الغذائي ملف الأمن الغذائي

الأكثر قراءة

بيان عاجل من حماس بشأن قصف جيش الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. صحة غزة: لا يوجد مستشفى برفح يستوعب ضحايا مجزرة تل السلطان

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟