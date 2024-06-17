الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد الشواطئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية اليوم، للمرور على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لأحكام الرقابة على الشواطئ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمرور الميداني خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قامت المحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وأضافت أن جميع المسئولين متواجدين ميدانيًا على مدار الساعة للمتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق أن هناك متابعة مستمرة لحالة الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www. catr. gov. eg، أو على أرقام الشكاوى التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي
 

- 01270746490
- 01289252668
- 01270477199
-01119555946

أرقام شكاوى القطاع الغربي
 

- 01220030103
-01010453583
- 01225267276
- 01203986324

IMG-20240617-WA0018
IMG-20240617-WA0018
IMG-20240617-WA0017
IMG-20240617-WA0017
IMG-20240617-WA0015
IMG-20240617-WA0015
IMG-20240617-WA0014
IMG-20240617-WA0014
IMG-20240617-WA0013
IMG-20240617-WA0013
الرقابة على الشواطئ محافظ الإسكندرية عيد الأضحى المبارك شواطئ الإسكندرية الإسكندرية

مواد متعلقة

شواطئ الإسكندرية تستقبل المصطافين في ثاني أيام عيد الأضحى

وكيل "صحة الإسكندرية" في جولات للمستشفيات لمتابعة سير العمل خلال عيد الأضحى

إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى (صور)

"رياضة الإسكندرية": 400 ألف أدوا صلاة عيد الأضحى بساحات مراكز الشباب

التحالف الوطني بالإسكندرية يوزع هدايا على الأطفال احتفالا بالعيد

مسرح عرائس وخيل وملاهي.. فرحة الأطفال في أول أيام عيد الأضحى (صور)

"كرنفال العيد".. فقرات وأنشطة بنادي المهندسين بالإسكندرية احتفالا بعيد الأضحى

"شلال البالونات" يوثق فرحة أهالى سيدى بشر فى الإسكندرية بعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

حياة كريمة تتكفل ببائع غزل البنات.. مشروع كامل يعيد له الأمل

في ثاني أيام العيد.. مصرع أب وطفليه غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

اشتهر بالسمعة الطيبة.. وفاة حاج من كفر الشيخ أثناء تأديته مناسك الحج (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله