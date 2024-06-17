نائب محافظ الإسكندرية تتفقد الشواطئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية اليوم، للمرور على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لأحكام الرقابة على الشواطئ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمرور الميداني خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قامت المحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وأضافت أن جميع المسئولين متواجدين ميدانيًا على مدار الساعة للمتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق أن هناك متابعة مستمرة لحالة الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www. catr. gov. eg، أو على أرقام الشكاوى التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي



- 01270746490

- 01289252668

- 01270477199

-01119555946

أرقام شكاوى القطاع الغربي



- 01220030103

-01010453583

- 01225267276

- 01203986324

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