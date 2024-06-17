الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة الإسماعيلية" تحيل المتغيبين والمقصرين بوحدة الكيلو 17 للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أحالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، عدد من العاملين المتغيبين والمقصرين بوحدة الكيلو 17 للشئون القانونية لاِتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الصحة اليوم على وحدتى الكيلو 17 والشهيد خيرى للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال

وتابعت وكيل وزارة الصحة، انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة خلال أجازة العيد بالكيلو 17، وتواجد الأطقم الطبية حسب جدول النوباتجية،كما تابعت تردد المواطنين وإقبالهم على الكشف بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى تقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة وصحة المرأه والأم والجنين بالمجان، وفيما يخص الطعوم إطمئنت على أن سلسلة التبريد تعمل بكفاءة وتوافر رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات اللازمة بكلا الوحدتين.

الإشادة بقسم الكلى بمستشفى حميات الإسماعيلية 

ثم توجهت إلى قسم الكلى بمستشفى حميات الإسماعيلية وتقديم التهنئة لجميع العاملين والمرضى بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأشادت بجهود الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وإنتظام جلسات الغسيل الكلوى وحُسن معاملة المرضى ومستوى النظافة العامة بالقسم.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على استمرار الجولات الرقابية على المستشفيات والوحدات للتأكد من مدى الالتزام خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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