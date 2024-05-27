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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب ليلة دامية فى رفح الفلسطينية.. انفجار يهز تل أبيب

تل أبيب
تل أبيب

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الإثنين، إن النيران شبت في حافلة ركاب صغيرة بالقرب من تقاطع وولفسون بتل أبيب، ويكافح رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أنه سمع دوي الانفجار هائل في منطقة حولون وتل أبيب، وشوهد الدخان المتصاعد فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار وقع عندما كانت الحافلة الصغيرة تسير على الطريق، وكان دوي الانفجار مسموعا بوضوع على بعد أميال من المنطقة وكان الدخان مرئيا من مسافات طويلة، ومن الواضح أنه لم يكن هناك ركاب آخرون في السيارة إلى جانب السائق.

ونقلت صحف العبرية شهدات أحد السكان الذين استيقظوا على الضجيج، قال أدير من تل أبيب: “اهتز البيت كاملًا”، وأظهرت مقاطع فيديو والنيران تلتهم الحافلة ويحاول رجال الإطفاء إخمادها ولكنها استمرت في الاشتعال دون توقف.

بتل أبيب يديعوت أحرنوت اعلام تل أبيب تل أبيب

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