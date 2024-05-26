لتعزيز الأمن الغذائى.. مصر تستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027

أعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة لاستصلاح 4.5 مليون فدان من الأراضي بحلول عام 2027، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي هذه الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الأزمات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي.

استهداف 2 مليون فدان بحلول عام 2025

وتهدف المرحلة الأولى من خطة الاستصلاح إلى استصلاح مليوني فدان بحلول عام 2025، مع التركيز على استغلال الموارد المائية المتاحة، بما في ذلك المياه الجوفية وتحلية مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية.

مشروع توشكى الخير

ويعد مشروع توشكى الخير أحد أبرز مشاريع الاستصلاح في مصر، حيث تم استصلاح أكثر من 1.5 مليون فدان حتى الآن، مع خطط لإضافة المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة في المستقبل.

التوسع الأفقي والرأسي

وتركز الاستراتيجية الوطنية على التوسع الأفقي لاستصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق مجتمعات تنموية متكاملة، بجانب التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية باستخدام أحدث التقنيات الزراعية.

فوائد الاستصلاح

يساهم استصلاح الأراضي في زيادة الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، ودعم الصادرات الزراعية، كما يعزز من الأمن الغذائي للبلاد ويقلل من الاعتماد على الواردات.

ويواجه استصلاح الأراضي بعض التحديات، مثل ندرة الموارد المائية، هشاشة البنية التحتية، صعوبة التضاريس والظروف المناخية، وعدم توافر معلومات كافية عن الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى التكلفة المالية الضخمة.

جهود الحكومة

وتتخذ الحكومة المصرية خطوات ملموسة للتغلب على هذه التحديات، مثل توفير التمويل اللازم، وإجراء دراسات لحصر وتصنيف التربة، وتعزيز وتطوير البنية التحتية، وإيجاد مصادر مائية غير تقليدية.

وأدى استصلاح الأراضي إلى إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، وتقليل الواردات، ودعم ملف التصنيع الزراعي، مما أدى إلى تحسين مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.