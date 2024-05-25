التحول الرقمى يحول مسار قطاع البترول.. مشاريع مسطرد تُعزز جودة المنتجات والسلامة البيئية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه فى ٢٠١٦، وأن استخدام التحول الرقمى فى مصافى التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزء أصيل من هذه الاستراتيجية؛ لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية، بحيث تكون المواد البترولية مطابقة للمواصفات والأكواد المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة، وأوضح الملا أهمية منطقة مسطرد البترولية والتى تعد من أعرق وأهم المناطق البترولية فى مصر لما لها من دور فعال في منظومة توفير إمدادات الوقود بالسوق المحلية، خاصة أنها تشمل الأنشطة البترولية المختلفة من مجال تكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع، وأن ما شهدته تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة من أعمال تطوير يدعوا للفخر، والذى ساهم فى رفع الكفاءة التشغيلية للمنطقة البترولية وتحسين البيئة المحيطة.

وأضاف الملا أن المستودعات الجديدة الجاري إنشاؤها بالمنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد ستسهم إيجابيا فى تعظيم القدرة الإنتاجية وعمليات التخزين والتدفيع لشركات التوزيع والتسويق لتواكب التنمية الاقتصادية المستهدفة، لافتًا إلى أن جميع المستودعات تم ربطها رقميًا مع هيئة البترول لتعطى بيانات لحظية للأرصدة بهذه المستودعات.

وخلال الجولة اطلع الوزير ومرافقوه على موقف تنفيذ المشروعات الجديدة بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، حيث استعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة بتروجت، والتى تشمل مشروع إنشاء ١٢ صهريج مواد بترولية مختلفة، ومشروع الخلط الآلى للبنزين بأنواعه لمواكبة المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة إطفاء جديدة لشركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

ووجه الملا بالانتهاء من المشروعات ذات الأولوية فى منظومة توفير المنتجات البترولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع، وباستخدام أحدث النظم والتقنيات المتطورة والحفاظ علي البيئة، كما شدد الملا على أهمية الاستمرار فى تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

التحول الرقمى

وخلال الزيارة تم استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية (LIMS) الذي يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظم التحول الرقمى من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع، ويهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط ١٣ شركة بترولية من خلال عمل نظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها، لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة اتخاذ القرار المناسب، حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى لكل الشركات المشاركة بالمشروع.

وتم استعراض تجربة تطبيق التحول الرقمى لمسار أخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدءا من تدفيع الزيت الخام بأنابيب منطقة السخنة حتى وصوله معمل الشركة بمسطرد لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة.

وأشاد الملا ببرامج التحول الرقمى فى مسار أخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدءا من تدفيع البترول الخام إلى مصافى التكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم أيضًا التأكد من مطابقتها المواصفاتها القياسية قبل طرحها فى السوق المحلية، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية التى كانت تستخدم فى الماضى.

وقام المهندس طارق الملا ومرافقوه بتفقد معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة لتكرير البترول، كما تفقد المنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد التى تشهد تنفيذ ١٢ صهريج مواد بترولية، حيث أشاد الملا بالأداء المتميز لشركة بتروجت التى أصبحت متفردة ولها خبرة طويلة فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، سواء داخل مصر أوخارجها باعتبارها الذراع التنفيذية لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الكبرى لما تمتلكه من كوادر فنية على أعلى مستوى من الكفاءة وتقنيات متطورة ومعدات حديثه فى تنفيذ المشروعات.

شرايين التنمية

وقام المهندس طارق الملا بتفقد مشروعات أجهزة القياس الآلى لشبكة خطوط شركة أنابيب البترول، حيث قام المهندس نبوى محمود رئيس الشركة بعرض توضيحى حول أهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع من خلال شبكة كبيرة من الخطوط تصل أطوالها إلى ٦٣٠٠ كم تمتد بين جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ٦٦ محطة تدفيع و١٥٥ مستودع تخزين الخام والمنتجات البترولية، وأوضح أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى فى العمليات بهدف رفع كفاءة عمليات التدفيع والتخزين بالمحطات، ومن ثمّ رفع كفاءة منظومة التداول الآمن للمنتجات والخام من خلال توفير البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والتحكم لجميع المحطات، مشيرًا إلى أنه تم توريد وتركيب أجهزة القياس الآلى لمنسوب المستودعات بنظام RTG على كل مستودعات الشركة، كما تم إنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع الخطوط، حيث تم الانتهاء من تركيب ٧٧ جهازا على ١٠ خطوط كمرحلة أولى.

غرفة التحكم والمراقبة

وعلى هامش الزيارة، قام المهندس طارق الملا بافتتاح المرحلة الأولى لغرفة التحكم والمراقبة (الاسكادا) بشركة أنابيب البترول، والتى شملت إنشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن اى تسريبات بالخطوط (١٠ خطوط كمرحلة أولى).

وعقب الافتتاح، أوضح الملا أهمية هذا المشروع الذي يأتى على غرار نظام الاسكادا بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث يهدف إلى تحقيق أقصى درجات التأمين والتحكم وتدقيق البيانات فى منظومة نقل الزيت الخام من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومن ثم نقل المنتجات البترولية إلى أماكن التوزيع والاستهلاك.

رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع والكيميائى جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والبيئة ونواب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد الخليفة والتكرير والتصنيع المهندس محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبدالبديع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.