افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة توشكى.. خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائى لمصر (صور)

شهدت مصر مؤخرًا افتتاح العديد من المشروعات التنموية المهمة في جنوب الوادي، بما في ذلك المرحلة الأولى من مزرعة توشكي، وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

أهم المشروعات القومية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من مزرعة توشكي، والتي تعد من أهم المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية في مصر، وتهدف المزرعة إلى زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان، مع إمكانية الوصول إلى مليون فدان في المستقبل، وسيسهم المشروع في تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، مما يساعد على تقليل العجز في الميزان التجاري، وستوفر المزرعة فرص عمل جديدة للشباب، خاصةً من شباب صعيد مصر، كما ستسهم في إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق، وتخفيف الضغط البشري على وادي ودلتا النيل.

أبرز إنجازات المرحلة الأولى

تم استصلاح 85 ألف فدان من إجمالي 100 ألف فدان. زراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان. زراعة 1.35 مليون نخلة على مساحة 21 ألف فدان. زراعة بعض المحاصيل التحميلية حول أشجار النخيل. حفر وتبطين قناتين بإجمالي أطوال 38 كم. إنشاء محطتين للرفع تضمان 10 مضخات بطاقة إنتاجية 3 ملايين متر مكعب يوميًا. مد شبكات ري بطول 1107 كم. تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الضخ. تركيب 1103 أجهزة ري محورية.

دلالة المشروع

يعد افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة توشكي خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ويمثل المشروع نموذجًا رائدًا للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.