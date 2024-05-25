إعادة فتح معبر رفح فى أقرب وقت.. تصريحات جديدة من وزير الخارجية الأمريكية

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم السبت، أن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة وتهدئة التوترات في الضفة الغربية، وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة.