السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعادة فتح معبر رفح فى أقرب وقت.. تصريحات جديدة من وزير الخارجية الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي-
وزير الخارجية الأمريكي- أرشيفية

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم السبت، أن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة وتهدئة التوترات في الضفة الغربية، وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

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