خسائر متواصلة.. المقاومة الفلسطينية تصطاد جنود الاحتلال فى غزة

يكثف جيش الاحتلال غاراته في اليوم الـ231 من العدوان الإسرائيلي على غزة، في مناطق شمال ووسط القطاع، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الكويت التخصصي، وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، فيما أعلنت كتائب القسام عن تدمير 5 دبابات إسرائيلية واستهداف قوة إسرائيلية خاصة بمخيم جباليا، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

استدراج قوة خاصة بجيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا

وقالت "حماس" إن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة بجيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا، واشتبكوا معها من النقطة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلن جيش الاحتلال عن انتشال جثث 3 أسرى في غزة، وإصابة 8 من جنوده في معارك بالقطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 634 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 555 آخرين بجروح خطيرة.

مُسيّرات حزب الله تمر فوق كريات شمونة وتنفجر دون اعتراضها

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مُسيرات "حزب الله" اللبناني تمر فوق كريات شمونة وتنفجر دون اعتراضها، ثم يتم تفعيل صافرات الإنذار، لافتة إلى أن هذه المُسيّرات أحدثت أضرارا جسيمة في بلدات الشمال وتسببت في وقوع عدد من القتلى.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول أمريكي قوله إن واشنطن غيرت موقفها من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن أطلعت إسرائيل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على خطط منقحة بشأن اجتياحها المدينة.

ترهيب القضاة الدوليين

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن هناك دولا حاولت ترهيب وتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بوريل هذه الدول التي حاولت ترهيب قضاة الجنائية الدولية أن تتوقف عن تهديدهم ومحاولة التأثير في قرارهم.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات إن رحلة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة ألغيت بسبب هجوم إسرائيل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وإغلاق المعابر.

شبح المجاعة

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين بمنظمات إغاثية وصحية دولية، قولهم، إن الجوع يتفاقم في غزة مع تواصل الهجوم الإسرائيلي على رفح. محذرين من مجاعة في غزة هذا الشهر ما لم ترفع إسرائيل القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن الأكسجين سيتوقف مع استمرار منع وصول الوقود إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة، ما يهدد حياة أكثر من 20 مولودا.

وأضافت أن إمدادات الوقود لا تزال منخفضة جدا، وقطاع غزة يحتاج إلى ممرات آمنة لوصول العاملين بالمجال الإنساني.