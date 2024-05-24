الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو «محاصر».. قرار محكمة واعتراف ثلاثى وداخل مشتعل

نتنياهو
نتنياهو

يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسوأ أيامه السياسية، ويتعرض مستقبله لفضيحة قد تصل إلى وضع اسمه بين مجرمي الحرب في العالم، بحسب ما تشير إليه تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فضلا عن دعوى الإبادة الجماعية التي تنظرها محكمة العدل الدولية والتي من المرجح أن تدين دولة الاحتلال، وصولا إلى الغليان الشعبي داخل إسرائيل، وزيادة العزلة الدولية التي تعيشها تل أبيب، والاعتراف أحادي الجانب من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، فيما من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

وقالت المحكمة، إنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديًا كمجموعة أو على نحو جزئي.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.

ويأتي قرار المحكمة بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة.

وبعد الطلب، هددت ألمانيا باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وطأت قدمه أرض البلاد، الأمر الذي يعكس تزايد عزلة إسرائيل الدولية مع استمرارها في الحرب الوحشية على قطاع غزة.

وعلقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على قرار ثلاث دول أوروبية "أيرلندا والنرويج وإسبانيا" الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، قائلة إن هذا الأمر يعكس الإحباط الدولي المتزايد حيال الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكرت الصحيفة، أن "النرويج وإسبانيا وأيرلندا" أعلنت، أنها تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتوقعت أن تحذو الدول الأخرى حذوها في غضون الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية قد اكتسب زخما بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية في غزة قسما كبيرا من تلك الأراضي، كما أدى توسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

داخليا، يتزايد الغضب الشعبي ضد نتنياهو خصوصا من أسر الأسرى والقتلى من الجنود، وكذلك الطوائف التي تناضل للحفاظ على حقها في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية من جهة، وبين الأصوات الإسرائيلية المطالبة بوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية والعيش في سلام.

وتجمع نحو 20 شخصا خارج السفارة الإسبانية في وسط تل أبيب لتهنئة إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة.

وحمل المتظاهرون لافتات وهتفوا بالعبرية والعربية والإسبانية، مطالبين إسبانيا بعدم التراجع عن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو.

كما حمل العديد من الحاضرين لافتات تدعو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذو إسبانيا.

ومثل المتظاهرون العديد من المنظمات اليسارية، بما في ذلك مجموعة المجتمع المدني الإسرائيلي الفلسطيني "مقاتلون من أجل السلام"، والحزب الشيوعي "حداش"، ورابطة الشبيبة الشيوعية في إسرائيل.

نتنياهو بنيامين نتنياهو مجرمي الحرب كريم خان الإبادة الجماعية

مواد متعلقة

خسائر متواصلة.. المقاومة الفلسطينية تصطاد جنود الاحتلال فى غزة

مع تواصل العدوان وترقب قرار "العدل الدولية".. إسرائيل غارقة فى مستنقع غزة

احتفلت تارا عماد باستقلالها.. أين تقع دولة الجبل الأسود "مونتينيجرو"؟

الحكومة توافق على إنشاء كلية العلوم بجامعة السادات

الحكومة: قرار رئاسى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

الألمانية جينى إربنبك تحصد جائزة "بوكر" عن رواية "كايروس"

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

صحة نفسية مجانية لمرضى الإدمان بالمناطق المطورة.. 36 مركزًا وعيادة لتقديم الخدمة والعلاج

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"الشناوى" يضع الأهلى فى "ورطة" قبل نهائى الأبطال.. رابطة النقاد تُطالب برد حاسم

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين